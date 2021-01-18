فتح الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج

أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان، بأن الجرافات والورش الفنية التابعة لها تقوم منذ يوم امس، بفتح الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج. كما قامت بفتح اقنية تصريف الامطار في المناطق كافة. وقامت الورش ايضا بفتح وبتنظيف مجرى نهر الغدير وهي في جهوزية تامة تحسبا لأي طارئ.