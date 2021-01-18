انفراجات مناخية في عكار وحركة الطرق الجبلية شبه اعتيادية

شهدت مختلف المناطق الساحلية والوسطية والمرتفعات الجبلية من محافظة عكار انفراجات مناخية واسعة مع استراحة العاصفة، طيلة نهار اليوم، وانحسار الامطار التي تساقطت بغزارة يوم امس، وتراجع الغطاء الثلجي الى ما فوق ال1700 متر ارتفاعا عن سطح البحر.وشهدت الطرق الجبلية حركة شبه اعتيادية. كما أن منسوب مياه الانهر تراجع نسبيا وانحسرت مياه النهر الكبير عن الاراضي الزراعية التي كانت فاضت اليها ليلا في بلدات العريضة والسماقية وحكر الضاهري الحدودية.