لبنان

الامطار الغزيرة في البقاع الغربي تسببت بتدفق السيول وانهيار جدران الدعم

Lebanon 24
18-01-2021 | 15:20
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 أسهمت الامطار الغزيرة في غضون الساعات الماضية في مناطق راشيا والبقاع الغربي الى تفجر الينابيع الجوفية لا سيما في سهل عيحا ووادي تنورة ومحيط مشغرة. كما تدفقت السيول واحدثت بركا في الطرقات جارفة معها الاتربة والصخور. وعملت البلديات على تنظيف وتوسعة المجاري وازالة الشوائب من الطرقات العامة تداركا للايام القادمة وما تحمله من عواصف ومنخفضات جوية.

وتسببت العاصفة بانهيار بعض جدران الدعم، كما ألحقت أضرارا بالغة في الاشجار المثمرة والخيم البلاستكية في خربة قنافار وجب جنين وغزة.

وارتفع منسوب المياه في بحيرة القرعون بشكل ملحوظ بفعل غزارة وقوة دفق المياه واندفاعها في مجرى نهر الليطاني، والمرجح ان يرتفع في الايام القادمة الحبلى بالثلوج والامطار حسب ما اوردت مواقع الارصاد الجوية المتخصصة الرسمية منها والخاصة.
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