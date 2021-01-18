16
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رمي روث الابقار محاذاة نهر الليطاني
Lebanon 24
18-01-2021
|
14:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على التعديات في الحوض الأعلى لنهر الليطاني في مدينة زحلة، الحوض الاعلى لنهر الليطاني.
وتبين قيام المدعو عزيز المر– من ابرز المستفيدين من دعم المواشي– صاحب مزرعة أبقار تقع قرب نهر الليطاني في زحلة- برمي روث الابقار ومخلفاتها بكميات كبيرة مباشرة بمحاذاة نهر الليطاني، مما يشكل خطرا بيئيا وصحيا ومخالفة قانونية.
pic.twitter.com/4V2qAcWPxi
— news (@news82293435)
January 18, 2021
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
08:44 | 2021-01-18
18/01/2021 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من المديرية العامّة للأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من المديرية العامّة للأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه
18:37 | 2021-01-17
17/01/2021 06:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
10:00 | 2021-01-18
18/01/2021 10:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
06:01 | 2021-01-18
18/01/2021 06:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء الأسمر يفجّر مفاجأة عن ملف "نيترات الأمونيوم".. هذا ما قاله
Lebanon 24
اللواء الأسمر يفجّر مفاجأة عن ملف "نيترات الأمونيوم".. هذا ما قاله
22:48 | 2021-01-17
17/01/2021 10:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:15 | 2021-01-18
أمانة العمل في الأحرار: لاعادة تأهيل مستشفيي الحاج في عجلتون وباستور في جونيه
17:11 | 2021-01-18
بعد بيان بلدية حارة حريك عن أرقام الإصابات... طلب من وزارة الصحة لمن يريد إجراء فحص كورونا
16:44 | 2021-01-18
أمل دانت فرض عقوبات على وزير الخارجية السوري... هذا ما قالته
16:36 | 2021-01-18
توقيف شخصين في شبعا بجرم تعاطي وترويج المخدرات
16:28 | 2021-01-18
في راشيا... التقدمي يطلق مبادرة العناية المنزلية لتخفيف الضغط عن المستشفيات
16:04 | 2021-01-18
"جريمة التهجير ما زالت قائمة"... بيان عالي اللجهة من لجنة أهالي مهجري المدور الكرنتينا
فيديو
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
15:00 | 2021-01-18
18/01/2021 17:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباقا متبلة بالحشيشة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطباقا متبلة بالحشيشة.. شاهدوا الفيديو
15:00 | 2021-01-18
18/01/2021 17:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسد يقلد وساما رفيعا لسيدة سورية شهيرة.. من هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
الأسد يقلد وساما رفيعا لسيدة سورية شهيرة.. من هي؟ (فيديو)
12:30 | 2021-01-18
18/01/2021 17:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact