رمي روث الابقار محاذاة نهر الليطاني

كشف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على التعديات في الحوض الأعلى لنهر الليطاني في مدينة زحلة، الحوض الاعلى لنهر الليطاني.



وتبين قيام المدعو عزيز المر– من ابرز المستفيدين من دعم المواشي– صاحب مزرعة أبقار تقع قرب نهر الليطاني في زحلة- برمي روث الابقار ومخلفاتها بكميات كبيرة مباشرة بمحاذاة نهر الليطاني، مما يشكل خطرا بيئيا وصحيا ومخالفة قانونية.