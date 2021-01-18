لبنان

آخر تطورات الحالات المصابة بكورونا في السجون

Lebanon 24
18-01-2021 | 15:32
A-
A+
Doc-P-785399-637465807135577190.jpg
Doc-P-785399-637465807135577190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
1-وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى /633/ حالة من أصل العدد الإجمالي /645/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /2473/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء.
2-في سجن حلبا، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /13/ حالة ايجابية.
3-في نظارة فصيلة القبّة، توجد /3/ حالات إيجابية.
4-في سجن زغرتا، تم تشخيص /10/ حالات ايجابية.
5-في نظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية.
6-أما بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) -خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة، وتبين وجود حالتين إيجابيتين.
تذكِّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:37 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2021-01-18
17:11 | 2021-01-18
16:44 | 2021-01-18
16:36 | 2021-01-18
16:28 | 2021-01-18
16:04 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website