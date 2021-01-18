تراجع كبير في حركة مطار بيروت.. كم بلغت النسبة؟

تركت جائحة كورونا آثارها السلبية على معظم القطاعات الإنتاجية والحيوية في العالم، وكان لقطاع النقل الجوي حصة كبيرة من التراجع في 2020 نظرا لتداعيات انتشار هذا الفيروس الذي ادى الى تراجع حركة السفر في معظم مطارات العالم.

وفي لبنان، سجلت حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت انخفاضا بلغ 71 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث بلغ مجموع الركاب خلال العام الماضي مليونين و492 الفا و279 راكبا مقابل ثمانية ملايين و677 ألفا و944 راكبا في نهاية العام 2019.

وكانت حركة الركاب في المطار شهدت تراجعا خلال الشهر الأخير من العام 2020 بنسبة 48,11 في المئة وسجلت 282 ألفا و407 ركاب (مقابل 544 ألفا و342 راكبا خلال شهر كانون الأول 2019 ) وقد توزعت حركة المطار خلال العام الفائت 2020 على الشكل التالي:

المسافرون

بلغ مجموع الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام 2020: مليونين و492 ألفا و279 راكبا، بتراجع نسبته 71,28 بالمئة عن العام الأسبق 2019 الذي كان سجل في نهايته ثمانية ملايين و677 ألفا و 944 راكبا.

فقد تراجع عدد الوافدين الى لبنان في 2020 بنسبة 72,62 بالمئة وبلغ مليون و 171 الفا و 300 راكبا ( مقابل اربعة ملايين و278 الفا و914 راكبا في 2019 ) كذلك انخفض عدد المغادرين من لبنان بنسبة 70,02 بالمئة وبلغ مليون و315 ألفا و 217 راكبا ( مقابل اربعة ملايين و388 الفا و247 راكبا في 2019 ) كما تراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 46,56 بالمئة وسجل 5762 راكبا (مقابل 10783 راكبا في 2019 ).

حركة الطائرات

انخفض عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام 2020 بنسبة 61,31 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وبلغ عدد هذه الرحلات 27026 رحلة (مقابل 69866 رحلة في 2019 ) فقد انخفض عدد رحلات الوصول الى لبنان بنسبة قاربت 60 بالمئة وسجلت 13514 رحلة مقابل 33729 رحلة وصول في 2019 اي بتراجع 59,93 بالمئة ) كما انخفض عدد رحلات الإقلاع بنسبة 62,60 بالمئة وسجلت 13512 رحلة (مقابل 36137 رحلة اقلاع في 2019 ).

تجدر الإشارة الى ان مجموع الركاب في المطار بلغ منذ مطلع العام الجديد 2021 وحتى السابع عشر من كانون الثاني الحالي 143 الفا و670 راكبا ( مقابل 320 الفا و272 راكبا في نفس الفترة من العام 2020 اي بتراجع نسبته 55,14 بالمئة ).