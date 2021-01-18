عكر لقائد اليونيفيل: لوقف الإعتداءات والخروق المتكررة من جهة العدو الإسرائيلي

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، قائد قوة اليونيفيل العاملة في لبنانالجنرال ستيفانو ديل كول، حيث إستنكرت "قضية خطف الراعي اللبناني حسن زهرة والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تجاه لبنان".

وأكدت عكر بحسب بيان امكتب الاعلامي في الوزارة أمام ديل كول "ضرورة وقف الإعتداءات والخروق المتكررة من جهة العدو الإسرائيلي ورفض لبنان لأي تعد على سيادته برا وبحرا وجوا"، مشددة على "ضرورة تطبيق الجانب الإسرائيلي للقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 بمندرجاته كافة".

وأثنت الوزيرة عكرعلى "الجهود التي قامت وتقوم بها قوات اليونيفيل بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني لمعالجة هذه الأمور".

وتم في خلال اللقاء أيضا البحث في موضوع إنتشار وباء كورونا وتداعياته وإمكانية تقديم الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل المساعدات الطبية لأهالي الجنوب للوقاية من هذا الوباء.