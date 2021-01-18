لبنان

1050 حالة إيجابية في جبيل!

Lebanon 24
18-01-2021 | 15:45
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عقدت خلية الأزمة في قضاء جبيل اجتماعا الكترونيا، بمشاركة النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط وقائمقام جبيل نتالي الخوري ورئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران، ممثل اتحاد بلديات جبيل ميشال خلفية وطبيب القضاء في وزارة الصحة وسام سعادة.

استهل اللقاء بشكر كل من قائمقام جبيل وطبيب القضاء على "الجهود الاستثنائية المبذولة لاحتواء جائحة كورونا في قضاء جبيل، كذلك رؤساء البلديات والمخاتير على المتابعة الحثيثة والمعالجة السريعة للموضوع، ما يعزز مفهوم اللامركزية الإدارية".

ثم وضع طبيب القضاء بتصرف الخلية الأرقام منذ تاريخ بدء فيروس كورونا في 21 شباط: قضاء جبيل قاطنين 6493 إصابة، بينهم 40 حالة وفاة، و1050 حالة إيجابية، حتى يوم السبت مساء.

وتم البحث في سبل دعم المستشفيات في القضاء التي تعالج مرضى كورونا من ناحية زيادة عدد الأسرة وتوسيع قدرتها الاستيعابية.

ودرست الخلية كيفية دعم المؤسسات الصحية لاسيما الصليب الأحمر اللبناني ومكتب وزارة الصحة في قضاء جبيل لتأمين أجهزة تنفس لتخفيف المعاناة عن المواطنين، بالإضافة إلى تأمين فحوصات ال PCR بشكل دوري، والأدوية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا، وخلال 48 ساعة ستكوِّن الخلية تصورا أوليا عن كيفية معالجة هذه المسائل والتواصل مع الجهات المعنية من مستشفيات ووزارة صحة وصليب احمر.

وذكرت الخلية المواطنين بضرورة ووجوب التزام المنازل خلال فترة الإقفال العام الشامل "كي نربح سويا المعركة في مواجهة "كورونا"، داعية فقط المواطنين الذين يشعرون بالعوارض إلى الاتصال بالصليب الأحمر لنقلهم إلى الجهات الاستشفائية".

وختمت الخلية اجتماعها بتوجيه شكر إلى الصليب الأحمر على "الجهود الجبارة في هذه الفترة الصعبة".
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