نائب مُتهم بإقامة حفلات خاصة في فيلته في البترون.. وهذا كان رده

أوضح المكتب الإعلامي للنائب أسعد درغام في بيان، حقيقة ما يتم تناقله على بعض المواقع الإخبارية بـ"طريقة مغرضة، بخصوص تأجير منزل لإقامة حفلات خاصة".



وأكد أن" هذا الخبر عار من الصحة، إذ أن الفيلا التي يملكها النائب درغام في منطقة البترون يتم استئجارها منذ سنوات عبر الشركة العالمية "Airbnb"، وقد أقدم أخيرا أحد المستأجرين على مخالفة بنود العقد التي تنص على ضرورة احترام شروط التعبئة.