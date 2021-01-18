لبنان

في راشيا... التقدمي يطلق مبادرة العناية المنزلية لتخفيف الضغط عن المستشفيات

Lebanon 24
18-01-2021 | 16:28
A-
A+
Doc-P-785414-637465840896683927.jpg
Doc-P-785414-637465840896683927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي مبادرة "العناية المنزلية لمرضى كورونا، وذلك مع إزدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا يوميا وما يشكله ذلك من ضغط على المستشفيات التي تعاني من صعوبات متزايدة في تأمين الخدمات الطبية للمرضى، وبتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لمؤازرة المستشفيات والاهتمام بكل من يعاني من هذا الوباء، وبمتابعة مستمرة من النائب وائل أبو فاعور، وبالتعاون مع مستشفى راشيا الحكومي وطبابة قضاء راشيا وخلية الأزمة".

وأوضحت أن "مبادرة العناية المنزلية Home care تهدف إلى المتابعة الطبية لكل المصابين في منازلهم من خلال فريق من الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين (25 مسعفا وممرضا) في كل قرى قضاء راشيا والبقاع الجنوبي، والمزودين بأجهزة قياس الحرارة والأوكسيجين وضغط الدم، وفريق مركزي من أطباء متخصصين (3 أطباء) لتقييم الحالة الطبية لكل مريض وإعطاء الإرشادات والتوجيهات اللازمة ومتابعة الحالة الطبية للمرضى في بيوتهم وتأمين ماكينات الأوكسجين في حال الضرورة بعد استشارة الطبيب المختص".

وإذ تمنت على "كل أهلنا في منطقة راشيا والبقاع الغربي التزام أقصى درجات الوقاية والحذر وعدم مغادرة منازلهم وارتداء الكمامة الواقية والتعقيم"، أملت أن "تساهم هذه المبادرة في مساعدة المصابين والتخفيف من أعداد الذين يحتاجون الاستشفاء"، واضعة "بتصرف أهلنا رقم هاتف خاص Hotline (هاتف و Whatsapp) على مدار الساعة للمتابعة 71251643 والاتصال في اي وقت".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:09 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:05 | 2021-01-18
17:23 | 2021-01-18
17:15 | 2021-01-18
17:11 | 2021-01-18
16:44 | 2021-01-18
16:36 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website