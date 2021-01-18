في راشيا... التقدمي يطلق مبادرة العناية المنزلية لتخفيف الضغط عن المستشفيات

أطلقت وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي مبادرة "العناية المنزلية لمرضى كورونا، وذلك مع إزدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا يوميا وما يشكله ذلك من ضغط على المستشفيات التي تعاني من صعوبات متزايدة في تأمين الخدمات الطبية للمرضى، وبتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لمؤازرة المستشفيات والاهتمام بكل من يعاني من هذا الوباء، وبمتابعة مستمرة من النائب وائل أبو فاعور، وبالتعاون مع مستشفى راشيا الحكومي وطبابة قضاء راشيا وخلية الأزمة".وأوضحت أن "مبادرة العناية المنزلية Home care تهدف إلى المتابعة الطبية لكل المصابين في منازلهم من خلال فريق من الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين (25 مسعفا وممرضا) في كل قرى قضاء راشيا والبقاع الجنوبي، والمزودين بأجهزة قياس الحرارة والأوكسيجين وضغط الدم، وفريق مركزي من أطباء متخصصين (3 أطباء) لتقييم الحالة الطبية لكل مريض وإعطاء الإرشادات والتوجيهات اللازمة ومتابعة الحالة الطبية للمرضى في بيوتهم وتأمين ماكينات الأوكسجين في حال الضرورة بعد استشارة الطبيب المختص".وإذ تمنت على "كل أهلنا في منطقة راشيا والبقاع الغربي التزام أقصى درجات الوقاية والحذر وعدم مغادرة منازلهم وارتداء الكمامة الواقية والتعقيم"، أملت أن "تساهم هذه المبادرة في مساعدة المصابين والتخفيف من أعداد الذين يحتاجون الاستشفاء"، واضعة "بتصرف أهلنا رقم هاتف خاص Hotline (هاتف و Whatsapp) على مدار الساعة للمتابعة 71251643 والاتصال في اي وقت".