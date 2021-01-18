توقيف شخصين في شبعا بجرم تعاطي وترويج المخدرات

أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات على طريق عام الهبارية - شبعا كل من خ. ن. (مواليد 1998) وا. ض. للإشتباه بهما على متن فان.وبعد تفتيشعما عثر بحوزتهما على 10 غرامات من حشيشة الكيف، وحبوب من مادة الكبتاغون، وحشيشة الكيف، ودفترين من ورق اللف، وخمسة مظاريف من حبوب الدواء نوع(PANGESICFORTE )عيار 500 ملم حيث كانوا يقومان بطعاتيها وترويجها.سلما مع المضبوطات الى مخفر راشيا الفخار لاجراء المقتضى القانوني.