لبنان

بعد بيان بلدية حارة حريك عن أرقام الإصابات... طلب من وزارة الصحة لمن يريد إجراء فحص كورونا

Lebanon 24
18-01-2021 | 17:11
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي: "بعد إعلان بلدية حارة حريك أن أرقام الإصابات التي ترد في الجدول اليومي لوزارة الصحة العامة مضاعفة عن أعداد الإصابات في نطاقها، يهم الوزارة التوضيح أن معطيات الجدول اليومي المفصل عن أعداد الإصابات في مختلف المناطق اللبنانية تستند إلى ما تتلقاه الوزارة من نتائج تردها من المختبرات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تبين أن هذه المختبرات تعتمد في بعض الحالات مكان العمل وليس مكان السكن، بحسب ما يصرح به الشخص المعني.

بناء عليه، تم التأكيد من خلال التواصل مع نقابة أصحاب المختبرات على إفادة من يجرون الفحوص بمكان سكنهم وليس عملهم، حرصا على دقة المعطيات خلال تسجيل أعداد الإصابات من جهة، وتسهيل حملات التتبع والتقصي التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة العامة من جهة ثانية.

في اي حال، وبغض النظر عن المعلومات المتداخلة، فإن العبرة الأهم اليوم تبقى في الالتزام بالوقاية التي تأتي بالسلامة لكل الحالات".
 
وكان قد صدر عن بلدية حارة حريك بيان جاء فيه: "منذ أشهر تصدر وزارة الصحة جداول بالمصابين بجائحة كورونا، وتتضمن خلافا للواقع ارقاماً غير حقيقية عن أعداد المصابين في بلدة حارة حريك، بحيث توردها الوزارة اضعافاً مضاعفة عن العدد الحقيقي للمصابين. وذلك بالرغم من مراجعة البلدية للوزارة مرارا وتكرارا وابلاغها بالارقام الحقيقية.

وهذا الأمر ثابت من الجدول الصادر عن البلدية والمرفق ربطا بالبيان الحاضر ، والذي يبين ان النسبة المئوية المتوسطة للمصابين هي بحدود 20 % من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

لذلك ومع تأكيدها على استمرار تعاونها التام مع وزارة الصحة في كافة المجالات لا سيما مكافحة جائحة كورونا.

يهم بلدية حارة حريك، واحقاقا للحق وبيانا للحقيقة وليس لفتح جدال مع أحد، نأمل من وزارة الصحة ووسائل الإعلام  توخي الدقة والموضوعية ومراجعة البلدية للتأكد من صحة الارقام، وتدعو ابناء البلدة لاخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا".
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