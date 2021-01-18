أمانة العمل في الأحرار: لاعادة تأهيل مستشفيي الحاج في عجلتون وباستور في جونيه

أصدرت أمانة العمل والشؤون الإجتماعية في حزب الوطنيين الأحرار البيان التالي: "بعد الإطلاع على التقارير الصحافية التي أوردت وجود عدد من المستشفيات المقفلة، نتوجه بالصرخة الى المجتمع الدولي والى الجهات المانحة، لأننا قد سئمنا من قلة معرفة وحسن إدارة الدولة اللبنانية، وزراء ونوابا، لهذا القطاع الإنساني، ونخص بالذكر منطقة كسروان، طالبين من هذه الجهات وضع اليد على مستشفيي الحاج في عجلتون وباستور في جونيه، لإعادة تأهيلهما بسرعة قصوى في ظل احتياج المواطنين لأسرة.

كما نتمنى من كل الجمعيات المحلية والمهتمة بالشأن الصحي، التدخل والمساهمة رحمة بصحة من هم بحاجة الى الإستشفاء العاجل".