13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ما هي حقيقية "منح كل مواطن 400 ألف ليرة"؟
Lebanon 24
18-01-2021
|
18:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت وزارة الشؤون الإجتماعية "المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بحيث تدّعي منح مساعدة مالية فورية بقيمة 400 ألف ليرة للمواطنين اللبنانيين، إذ جاء في الرسالة النصّية المفبركة ما يلي: نظراً بما تمر به البلاد قررت القوى العاملة ان تمنح كل مواطن لبناني مبلغ 400الف ليره كمساعدة للأسر الغير قادرة على العمل فى الاوضاع الحالية أدخل بسرعه سجل بياناتك من هنا http://bit.ly/cash-help-LB".
وأكّدت الوزارة في بيان، أن "كل ما يصدر عن جهات غير وزارة الشؤون الإجتماعية والسلطات الرسمية المعنيّة يبقى ضمن خانة الأخبار المفبركة والمغرضة".
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
08:44 | 2021-01-18
18/01/2021 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
10:00 | 2021-01-18
18/01/2021 10:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
06:01 | 2021-01-18
18/01/2021 06:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء الأسمر يفجّر مفاجأة عن ملف "نيترات الأمونيوم".. هذا ما قاله
Lebanon 24
اللواء الأسمر يفجّر مفاجأة عن ملف "نيترات الأمونيوم".. هذا ما قاله
22:48 | 2021-01-17
17/01/2021 10:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
12:05 | 2021-01-18
18/01/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:12 | 2021-01-18
عبر تقنية الفيديو.. جنبلاط يبحث المستجدات مع السفير الروسي في لبنان
20:03 | 2021-01-18
قوى الأمن تحذر من أعمال احتيالية.. ما علاقة الـ400 ألف ليرة للأسر الفقيرة؟
19:43 | 2021-01-18
قاسم قصير يكشف الكثير.. و"يعتذر"
19:22 | 2021-01-18
بيان هامّ من بلديات بلاط وقرطبون ومستيتا للأهالي... هذا ما جاء فيه
19:17 | 2021-01-18
إصابة طفل في إشكال بمنطقة الليلكي.. إليكم ما حصل
18:10 | 2021-01-18
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 3144 حالة جديدة
فيديو
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
17:47 | 2021-01-18
18/01/2021 20:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
15:00 | 2021-01-18
18/01/2021 20:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباقا متبلة بالحشيشة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطباقا متبلة بالحشيشة.. شاهدوا الفيديو
15:00 | 2021-01-18
18/01/2021 20:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact