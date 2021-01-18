عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 3144 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3144 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد التراكمي للحالات إلى 255956.



ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن عدد الوفيات اليومية سجل ارتفاعاً بارزاً بعد تسجيل 53 وفاة، ليصل العدد التراكمي لضحايا "كورونا" إلى 1959.