13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قوى الأمن تحذر من أعمال احتيالية.. ما علاقة الـ400 ألف ليرة للأسر الفقيرة؟
Lebanon 24
18-01-2021
|
20:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ التالي: يتلقّى عدد من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة وهمية، تدعو الى التسجيل في منظمة القوى العاملة للحصول على مبلغ وقدره /400/ ألف ل.ل.، مفادها: "نظراً بما تمر البلاد قررت القوى العاملة ان تمنح كل مواطن مبلغ 400 ألف ليرة كمساعدة للأسر الغير قادرة على العمل في الاوضاع الحالية أدخل بسرعة سجل بياناتك من هنا: https:// bit .ly / 2crep4w."
إن هذا الرابط لا يعود إلى قوى العاملة، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي والاستحصال على بيانات شخصية يقوم بتعبئتها الاخير في التطبيق الوهمي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية.
تجدر الملاحظة، انه في حال قام أحد الاشخاص بنقر هذا الرابط، عليه ان يقوم بإعادة ضبط الهاتف من جديد (Format).
لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية، كما تدعوهم عند تلقي أي رسالة نصّيّة أو بريد إلكتروني باسم جهات أو منظمات أو مؤسّسات وغيرها... توهم بالربح المادي، إلى عدم التسرّع، ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات.
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
08:44 | 2021-01-18
18/01/2021 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
10:00 | 2021-01-18
18/01/2021 10:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
06:01 | 2021-01-18
18/01/2021 06:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
12:05 | 2021-01-18
18/01/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
21:28 | 2021-01-18
18/01/2021 09:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:03 | 2021-01-19
فرنسا تمانع سحب التكليف من الحريري
00:50 | 2021-01-19
الأولوية لتفعيل جهود تأليف الحكومة
00:45 | 2021-01-19
تلاعب بفحوصات الـPCR
00:28 | 2021-01-19
لبنان كما العالم... في انتظار بايدن
00:19 | 2021-01-19
الاتصالات الحكومية عادت
00:09 | 2021-01-19
عون لـ"الأنباء": على الحريري الاعتذار ليفسح المجال أمام غيره لتشكيل الحكومة
فيديو
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-18
19/01/2021 01:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
17:47 | 2021-01-18
19/01/2021 01:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
15:00 | 2021-01-18
19/01/2021 01:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact