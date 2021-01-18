عبر تقنية الفيديو.. جنبلاط يبحث المستجدات مع السفير الروسي في لبنان

عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف بمشاركة القيادي في الحزب حليم بو فخر الدين، وجرى عرض مختلف الاوضاع والمستجدات السياسية، بالإضافة الى الجهود المبذولة في مكافحة وباء كورونا والتطورات الحاصلة على هذا الصعيد لناحية اللقاحات.