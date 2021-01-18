"كتاب عاجل" من أمانة مجلس الوزراء الى وزارة المالية.. إليكم نصه

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم كتابا عاجلا الى وزارة المالية ومعهد البحوث الصناعية، من أجل تسريع اجراءات تخليص معاملات أجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزماتها والاوكسيجين الطبي.