لبنان

"كتاب عاجل" من أمانة مجلس الوزراء الى وزارة المالية.. إليكم نصه

Lebanon 24
18-01-2021 | 20:58
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وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم كتابا عاجلا الى وزارة المالية ومعهد البحوث الصناعية، من أجل تسريع اجراءات تخليص معاملات أجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزماتها والاوكسيجين الطبي.
 
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