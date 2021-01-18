13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"كتاب عاجل" من أمانة مجلس الوزراء الى وزارة المالية.. إليكم نصه
Lebanon 24
18-01-2021
|
20:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم كتابا عاجلا الى وزارة المالية ومعهد البحوث الصناعية، من أجل تسريع اجراءات تخليص معاملات أجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزماتها والاوكسيجين الطبي.
للإطلاع على نص الكتاب.. إضغط هنا
مواضيع ذات صلة
وزيرة العدل من السراي الحكومي: على حاكم مصرف لبنان أن ينفد قرارات الحكومة أو أن يبرر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها وهناك فجوة كبيرة بحسابات المصرف ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس
Lebanon 24
وزيرة العدل من السراي الحكومي: على حاكم مصرف لبنان أن ينفد قرارات الحكومة أو أن يبرر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها وهناك فجوة كبيرة بحسابات المصرف ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس
19/01/2021 01:07:59
19/01/2021 01:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان كما العالم... في انتظار بايدن
Lebanon 24
لبنان كما العالم... في انتظار بايدن
19/01/2021 01:07:59
19/01/2021 01:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يناقش تقريره الثالث لحالة حقوق الإنسان في جنيف
Lebanon 24
لبنان يناقش تقريره الثالث لحالة حقوق الإنسان في جنيف
19/01/2021 01:07:59
19/01/2021 01:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24" يطلّ عليكم عبر "انستغرام".. تابعونا
Lebanon 24
"لبنان24" يطلّ عليكم عبر "انستغرام".. تابعونا
19/01/2021 01:07:59
19/01/2021 01:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
السراي الحكومي
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
08:44 | 2021-01-18
18/01/2021 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
10:00 | 2021-01-18
18/01/2021 10:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
06:01 | 2021-01-18
18/01/2021 06:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
12:05 | 2021-01-18
18/01/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
21:28 | 2021-01-18
18/01/2021 09:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:03 | 2021-01-19
فرنسا تمانع سحب التكليف من الحريري
00:50 | 2021-01-19
الأولوية لتفعيل جهود تأليف الحكومة
00:45 | 2021-01-19
تلاعب بفحوصات الـPCR
00:28 | 2021-01-19
لبنان كما العالم... في انتظار بايدن
00:19 | 2021-01-19
الاتصالات الحكومية عادت
00:09 | 2021-01-19
عون لـ"الأنباء": على الحريري الاعتذار ليفسح المجال أمام غيره لتشكيل الحكومة
فيديو
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-18
19/01/2021 01:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
17:47 | 2021-01-18
19/01/2021 01:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
15:00 | 2021-01-18
19/01/2021 01:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact