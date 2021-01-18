لبنان

إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال؟

Lebanon 24
18-01-2021 | 21:20
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دخل لبنان يومه الخامس مع الإقفال العام والتام الذي يمتدّ حتى 25 كانون الثاني الجاري، في حين أن عدّاد "كورونا" يواصل تسجيل الاصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة عن 3144 إصابة جديدة، اليوم الإثنين.

 

ومع أنّ الإقفال الحالي الذي تشهده البلاد يعتبرُ أكثر صرامة من الإغلاقات السابقة، فإن الأنظار تتجه إلى مدى إمكانية تمديده من عدمه، علماً أن منحنى الإصابات ما زال مرتفعاً، وهذا ما تكشفه الحصيلة اليومية لحالات "كورونا".

 

وتجاوزت نسبة التزام المواطنين بالإقفال الـ90%، بحسب ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، في مداخلة تلفزيونية له، أمس الأحد.

 

وفي هذا الاطار، قالت مصادر نيابية متابعة لـ"لبنان24" أن "احتمال تمديد الاقفال قائم إلى حد كبير نظراً لأن الوضع مأساوي على صعيد الإصابات"، وأضافت: "نحنُ بانتظار توصيات لجنة كورونا الوزارية، ولكن إمكانية التمديد واردة مع زيادة بعض الاستثناءات خلال الفترة التي تلي 25 كانون الثاني، إلا أنه حتى الآن لم يُحسم أي قرار".

 

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