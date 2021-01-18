لبنان

خلدون الشريف: المبادرة الفرنسية التي كانت مجمّدة ستخرج إلى العلن لكن بصيغةٍ جديدة

Lebanon 24
18-01-2021 | 21:58
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أكد الكاتب والناشط السياسي خلدون الشريف أن "تعطيل تأليف الحكومة بدأ منذ حكومة مصطفى أديب".
 
وأشار خلال استضافته في برنامج "عشرين 30" إلى أن "اللاعبين المحليين ليسوا على المستوى المطلوب لتجاوز الأفخاخ الخارجية".  
 
وأضاف: "هناك رغبة في مكانٍ ما للاستمرار في انهيار البلد وهذا ما ينعكس أيضاً بعدم رغبة في تشكيل الحكومة وقوة الأمر الواقع هي من تعطّل الدستور وتقوم بتخريبه اليوم".
 
وقال: "تضارب المصالح أثر سلباً على المبادرة الفرنسية"، لافتاً إلى أن "المبادرة التي كانت مجمّدة ستخرج إلى العلن من جديد لكن بصيغةٍ جديدة قد تكون من دون سعد الحريري".
 
 
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