خلدون الشريف: المبادرة الفرنسية التي كانت مجمّدة ستخرج إلى العلن لكن بصيغةٍ جديدة

أكد الكاتب والناشط السياسي خلدون الشريف أن "تعطيل تأليف الحكومة بدأ منذ حكومة مصطفى أديب".

وأشار خلال استضافته في برنامج "عشرين 30" إلى أن "اللاعبين المحليين ليسوا على المستوى المطلوب لتجاوز الأفخاخ الخارجية".

وقال: "تضارب المصالح أثر سلباً على المبادرة الفرنسية"، لافتاً إلى أن "المبادرة التي كانت مجمّدة ستخرج إلى العلن من جديد لكن بصيغةٍ جديدة قد تكون من دون سعد الحريري".

وأضاف: "هناك رغبة في مكانٍ ما للاستمرار في انهيار البلد وهذا ما ينعكس أيضاً بعدم رغبة في تشكيل الحكومة وقوة الأمر الواقع هي من تعطّل الدستور وتقوم بتخريبه اليوم".