لبنان

قوى الأمن تغلق مقاهٍ مخالفة لقرار الإقفال في طرابلس (صور)

Lebanon 24
18-01-2021 | 23:40
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عملت القوى الأمنية على إغلاق مقاهٍ مخالفة لقرار الاقفال التام في باب رمل في طرابلس.
 
 
 
 
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