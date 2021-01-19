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لبنان
التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 457 فحصاً وحالتا وفاة
Lebanon 24
19-01-2021
|
00:02
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بين التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 وبالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 457 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 94.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 870 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.
- حالات وفاة: 2.
المصدر: الوكالة الوطنية
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