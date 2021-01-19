لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

Lebanon 24
19-01-2021 | 00:03
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيانات الآتية:

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19/1/2021 بين الساعة 12.00 و 20.00 باجراء رماية تدريبية في جرد العاقورة - مجدل، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع".

و"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19 و21/1/2021 و19/2/2021 بين الساعة 07.00 و 14.00 باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية إضافة إلى استخدام متفجرات".

وكذلك، "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 20،19و21/1/2021 بين الساعة 7.00 و14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات".

و"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19/1/2021 بين الساعة 12.00 و 20.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

كما و"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18/1/2021 ولغاية 18/2/2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".

وكان صدر بيان آخر جاء فيه: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 22،21،20،19،18،14/1/2021 بين الساعة 09.00 و22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية".

وكذلك أفاد لبجيش بأن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 4، 8، 13، 15، 20، 22، 27 و30/1/2021 بين الساعة 8.00 و 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة ورمايات قنص.

وكذلك أفاد الجيش بأن وحدة منه "ستقوم اعتبارا من 1/1/2021 ولغاية 1/2/2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة والخلبية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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