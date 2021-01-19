لبنان

اكتفاء بالاتصالات

Lebanon 24
19-01-2021 | 00:01
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نصح مرجع شخصية نيابية تقف عند الخط الوسط، الاكتفاء بالاتصالات، من دون توريط نفسه بمواقف في الإعلام، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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