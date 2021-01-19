لبنان

تلاعب بفحوصات الـPCR

Lebanon 24
19-01-2021 | 00:45
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تحدثت تقارير عن تلاعب فحوصات الـPCR في أحد المناطق الحيوية، خارج العاصمة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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