لبنان

الأولوية لتفعيل جهود تأليف الحكومة

Lebanon 24
19-01-2021 | 00:50
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اعتبرت أوساط بعبدا لصحيفة "اللواء" ان "الأولوية لتفعيل جهود تأليف الحكومة، من دون ان تكشف عمّا إذا كان رئيس الجمهورية سيستجيب لدعوة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، اجراء اتصال مع الحريري، ودعوته إلى بعبدا لاستئناف المشاورات، وإصدار مراسيم الحكومة، التي باتت أكثر من ملحة، مع المعطيات والمؤشرات الخطيرة التي تعصف بالبلد".
المصدر: اللواء
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