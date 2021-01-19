عودة الحريري قد تُعيد تحريك الكلام في الملف الحكومي

قالت أوساط لـ"اللواء" أن "عودة الرئيس الحريري من شأنها أن تعيد تحريك الكلام في الملف الحكومي".

وأشارت إلى أن "موضوع شريط الفيديو قد نال حصته ولكن الأمور يفترض أن توضع على السكة الصحيحة أو على الخط الأساسي أي تشكيل الحكومة"، مؤكدة أن "رئيس الجمهورية ينتظر إجابات من الرئيس الحريري حول النقاط التي طرحها معه في اجتماعهما الأخير في الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي لا سيما في مسألتين أساسيتين أولا وحدة المعايير في التشكيلة التي قدمها له حيث يعتبر رئيس الجمهورية أنها غير متوافرة فيها وثانيا ما يتعلق بمبدأ حكومة الأختصاص حيث أن بعض الأسماء التي وردت في اللائحة الحكومية لا تنطبق عليهم صفة الأختصاص في الحقائب التي تمت تسميتهم لها".

ولفتت إلى أن "المطلوب إجراء مراجعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهناك رغبة من الرئيس عون في الاستعجال للوصول إلى حل في تشكيل الحكومة"، ورأت أن "سفر الحريري طيلة الفترة الماضية أخّر هذا الاستعجال".