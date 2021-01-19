لبنان

عودة الحريري قد تُعيد تحريك الكلام في الملف الحكومي

Lebanon 24
19-01-2021 | 01:28
A-
A+
Doc-P-785524-637466166813503847.jpg
Doc-P-785524-637466166813503847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت أوساط لـ"اللواء" أن "عودة الرئيس الحريري من شأنها أن تعيد تحريك الكلام في الملف الحكومي".
وأشارت إلى أن "موضوع شريط الفيديو قد نال حصته ولكن الأمور يفترض أن توضع على السكة الصحيحة أو على الخط الأساسي أي تشكيل الحكومة"، مؤكدة أن "رئيس الجمهورية ينتظر إجابات من الرئيس الحريري حول النقاط التي طرحها معه في اجتماعهما الأخير في الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي لا سيما في مسألتين أساسيتين أولا وحدة المعايير في التشكيلة التي قدمها له حيث يعتبر رئيس الجمهورية أنها غير متوافرة فيها وثانيا ما يتعلق بمبدأ حكومة الأختصاص حيث أن بعض الأسماء التي وردت في اللائحة الحكومية لا تنطبق عليهم صفة الأختصاص في الحقائب التي تمت تسميتهم لها".
ولفتت إلى أن "المطلوب إجراء مراجعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهناك رغبة من الرئيس عون في الاستعجال للوصول إلى حل في تشكيل الحكومة"، ورأت أن "سفر الحريري طيلة الفترة الماضية أخّر هذا الاستعجال".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:28 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:59 | 2021-01-19
01:51 | 2021-01-19
01:44 | 2021-01-19
01:37 | 2021-01-19
01:13 | 2021-01-19
01:03 | 2021-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website