لبنان

جهود لترطيب الأجواء بين عون والحريري

Lebanon 24
19-01-2021 | 01:37
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على خط تجديد الاتصالات بعد عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج، علمت "اللواء" ان "المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بدأ يعمل على ترطيب الاجواء بين الحريري وبين رئيس الجمهورية والنائب باسيل، في حين تردّد ان الرئيس بري وربما حزب الله قد يدخل ايضاً على خط المساعي، وكل هذا بعد نداء البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تمنى فيه على رئيس الجمهورية اخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلف الى عقد لقاء بينهما. وهنا طُرح السؤال هل يبادر رئيس الجمهورية ام ينتظر تهدئة النفوس والخواطر بعد فيديو الحديث بين عون والرئيس حسان دياب، ومواقف باسيل في مؤتمره الصحافي الاخير".

وذكرت مصادر المعلومات ان "اللواء ابراهيم زار الرئيس عون وربما زار او سيزور الحريري ايضاً"، لكن المصادر قالت: "ان اي لقاء بين الرئيسين لا يمكن ان يتم من دون تحضير الاجواء مسبقاً لينتج عنه توجه جديد او خطوة ايجابية تفتح الباب مجدداً امام الحديث عن تفاصيل التشكيلة الحكومية".
المصدر: اللواء
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