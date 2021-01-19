بكركي لم تُوقِف مساعيها بين عون والحريري

بالرغم من عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت، فإنه ليس محسوماً معاودة مشاورات التأليف بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، بانتظار موقف الأخير من دعوة البطريرك بشارة الراعي له، للاجتماع مع الرئيس الحريري لإزالة العقبات من أمام تأليف الحكومة، والتوافق على تشكيلة اختصاصيين تقنع اللبنانيين والمجتمع الدولي.وكشفت لـ"السياسة" في هذا الإطار أوساط سياسية أن "بكركي لم توقف مساعيها لوصل ما انقطع بين الرئيسين عون والحريري، لكن يبدو أن تداعيات تسريب فيديو بعبدا ما زالت ترخي بثقلها على المشهد الداخلي، في ظل استياء شديد من جانب الرئيس المكلف من هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الرئيس عون، بتعمده تسريب هذا الفيديو المهين للرئيس المكلف، ما قد لا يساعد على نجاح مساعي البطريرك الراعي لجمع الرجلين".