تحذيرات من تسونامي كوروني

مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا الذي يفتك باللبنانيين، وتالياً وصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى، علمت "السياسة" من مصادر موثوقة أن "التوجه لدى المعنيين إلى تمديد فترة الإغلاق الشامل أسبوعاً إضافياً وربما أكثر، في ظل نصائح تلقتها لجنة كورونا الوزارية من خبراء وأطباء، على أن يجتمع مجلس الدفاع الأعلى في الأيام المقبلة، لتمديد فترة الإقفال، من أجل سلامة اللبنانيين.