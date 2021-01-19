لبنان

المبادرة الفرنسية في إجازة

Lebanon 24
19-01-2021 | 04:08
A-
A+
Doc-P-785536-637466298143571522.jpg
Doc-P-785536-637466298143571522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُنقل أنّ كبار مساعدي الرئيس الفرنسي في الملف اللبناني هم خارج باريس، ما يحمل دلالات على أنّ المبادرة الفرنسية دخلت في إجازة طويلة.
 
 
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
فرنسا لن تسحب يدها من لبنان
lebanon 24
19/01/2021 07:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا صرفت النظر عن لبنان؟!
lebanon 24
19/01/2021 07:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية.. كيرفران: فرنسا ملتزمة تعهداتها
lebanon 24
19/01/2021 07:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - اللبنانية في مجلس النواب الفرنسي بعد لقاء الرئيس عون: فرنسا ملتزمة بتعهداتها تجاه لبنان والمبادرة الفرنسية لا تزال قائمة
lebanon 24
19/01/2021 07:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فرنسا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:28 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:28 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:32 | 2021-01-19
07:14 | 2021-01-19
06:59 | 2021-01-19
06:58 | 2021-01-19
06:55 | 2021-01-19
06:50 | 2021-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website