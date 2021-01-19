معابر معروفة

على رغم انكار المسؤولين الرسميين لعمليات التهريب في البقاع وتركيز بعض الاعلام على التهريب شمالا لاشاحة النظر عن معابر تشرف عليها الاحزاب، فان البقاعيين يتحدثون علنا عن معبر ابو فلان ومعبر فلان وعن الرسوم والتسهيلات التي يقدمها القائمون على معابر التهريب تلك.