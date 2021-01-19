اتصال بين حزب الله والجيش اللبناني

عُلم أن رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" أجرى إتصالاً بقيادة الجيش، مؤكداً أن التحليلات الإعلامية التي يتم تداولها حول وقوف "الحزب" خلف الحملات المشبوهة التي تطال المؤسسة العسكرية وقائدها، إنما تهدف الى دق إسفين بين الجيش و"الحزب"، وهو أمر مُدان ومرفوض من قبل "حزب الله".