وزارة الزراعة تخالف الاقفال العام

رغم قرار الاقفال، نقل التلفزيون مباشرة أمس اجتماعاً ترأسه وزير الزراعة في مكتبه وحضره عشرات النقابيين الزراعيين، علماً أنّ مدير مكتب الوزير مصاب بـ»الكورونا».

