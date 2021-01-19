لبنان

استنفار لمواجهة الأسوأ... ما هي خطة مواجهة "كورونا" في المخيمات الفلسطينية؟

Lebanon 24
19-01-2021 | 06:10
A-
A+
Doc-P-785552-637466336984054536.jpg
Doc-P-785552-637466336984054536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الآن سركيس في "نداء الوطن" يواجه لبنان جائحة "كورونا" التي تفشّت بشكل كبير منذ منتصف كانون الأول الماضي، وهذه الجائحة لا تضرب الشعب اللبناني لوحده بل المخيمات الفلسطينية المكتظة بالسكان.

ينحدر الوضع الصحي بسرعة نحو كارثة إنسانية، وقد رفع منسوب الخوف تأخّر وصول اللقاح بسبب إهمال القيّمين على وزارة الصحة، وانتشار سلالات جديدة من "كورونا"، إضافة إلى عدم إلتزام المواطنين بشروط السلامة خلال فترة الأعياد.

وأمام كل هذه المؤشرات السلبية، سارعت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني برئاسة الدكتور حسن منيمنة إلى وضع خطّة طوارئ للمخيمات الفلسطينية تحسباً للأسوأ، خصوصاً وأن الأرقام الرسمية تشير إلى أنّ أعداد المصابين بـ"كورونا" داخل المخيمات وصلت إلى نحو 4000 إصابة منذ بداية الوباء والرقم مُرشّح للتصاعد.

ويترأّس منيمنة لجنة عليا لمتابعة أوضاع "كورونا" في المخيمات وأبرز الوجوه التي تضمها إضافة إلى منيمنة السفير الفلسطيني ومدير عام وزارة الصحة ومدير عام "الأونروا"، والدكتور عبد الرحمن البزري واللواء الركن محمود الأسمر، ومندوب عن منظمة الصحة العالمية، وهذه اللجنة تراقب الوضع الوبائي داخل المخيمات، وستعقد إجتماعاً غداً الأربعاء عبر تطبيق zoom لدراسة ما وصلت إليه الأوضاع الصحية في المخيمات.

وتعمل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني على إتمام التجهيزات وتنفيذ خطتها قبل أن يتفشّى "كورونا" في المخيمات، ويكشف الدكتور منيمنة لـ"نداء الوطن" أن "خطة الإستجابة لكورونا مهمّة وضرورية، وقد مولتها وكالة التنمية الألمانية".

ويوضح "أننا إنطلقنا في التنفيذ، وسنكون جاهزين نحو منتصف شباط المقبل إذا لم نواجه عراقيل أساسية"، لافتاً إلى "أننا إشترينا سيارات الإسعاف لكننا لم نستلمها بعد، والتركيز حالياً يتمّ على تجهيز المستشفيات ومراكز الحجر في عدد من المخيمات وفق ما تنص الخطة".

ويشير منيمنة إلى أنّ "المعدات الطبية الضرورية نستوردها من الخارج، والدفع الخارجي يتمّ عبر UNDP والمنظمات الدولية، ونقوم بشراء عدد من التجهيزات من لبنان". ويكشف أن "العمل ينصبّ أيضاً على تجهيز مركز كبير داخل مخيم عين الحلوة لأن هذا المخيّم من أكبر مخيمات اللاجئين كما يوجد عدد من الأشخاص لديهم وضع أمني خاص وقسم منهم مطلوب فإذا أصيبوا لا يمكنهم الخروج من المخيم للعلاج، وبالتالي فقد يسبّبون الأذى للمحيطين بهم وعندها تصبح الكارثة أكبر". ويوضح أن "نسبة الإنضباط بالإقفال والتعبئة داخل المخيمات كبيرة ويجب أن تستمر، ونقوم بالتعاون مع السفارة الفلسطينية والقوى الأساسية بحملات توعية من مخاطر إنتشار كورونا".

وللإطّلاع على خطة مواجهة الوباء، تنشر "نداء الوطن" موجزاً عن خطة الإستجابة للتصدي لـ"كورونا" داخل المخيمات الفلسطينية والتي تعمل على تنفيذها لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني.

وتوزعت محاور الخطة على تأمين وتشغيل مراكز الحجر، وتأمين وتجهيز المستشفيات وغرف العناية المكثفة ودعم التنسيق وتقوية أنشطة الترصد الوبائي، وإجراء الفحوصات المخبرية ورفع القدرة وتدريب الأطباء، الممرضين وطواقم الاسعاف، اضافة الى توفير وتجهيز سيارات اسعاف.

وبالنسبة إلى تأمين وتشغيل مراكز الحجر، فقد توزّعت على معظم المخيات كالآتي: مستشفى صفد الجديد ـ البداوي (51 سريراً)، مستشفى جديتا ـ البقاع (20 سريراً)، مركز سبلين (رفع قدرة الاستيعاب الى 156 باضافة 60 سريراً)، مركز السموع ـ عين الحلوة (50 سريراً)، مركز البص ـ صور (30 سريراً).

وتعمل اللجنة على تأمين وتجهيز المستشفيات وغرف العناية المكثفة على الشكل الآتي: تجهيز طابق قسم "الكورونا" في مستشفى الهمشري في صيدا: 6 وحدات عناية فائقة و16 وحدة عناية عادية. إنشاء وتجهيز قسم "الكورونا" في مستشفى "النداء الانساني" في عين الحلوة: 6 وحدات عناية فائقة. بالإضافة إلى تسهيل تعاقد "الأونروا" مع بقية المستشفيات الحكومية والتي تستقبل حالات "الكورونا".

أما بالنسبة إلى مراحل التنفيذ فقد تم التعاقد بين "الأونروا" و13 من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالاضافة الى عدد من المستشفيات الخاصة من أجل استقبال حالات اللاجئين الفلسطينيين على نفقة "الأونروا". وتُركّز لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في خطتها على التنسيق وتقوية أنشطة الترصّد الوبائي من خلال استقدام الخبرات التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع الهيئات الحكومية والدولية في مجال تحقيق أهداف المشروع، وتعزيز قدرة مركز الإتصال التابع لوزارة الصحة ورفده بطواقم إضافية لمتابعة إتصالات اللاجئين الفلسطينيين، إضافةً إلى القيام بحملة توعية متكاملة (حملات، ندوات إلكترونية، منشورات).
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2021-01-19
09:00 | 2021-01-19
08:54 | 2021-01-19
08:01 | 2021-01-19
08:01 | 2021-01-19
07:33 | 2021-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website