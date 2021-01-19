لبنان

تراجع واضح بتصريحات تيار سياسي وتنصّل من مضمون مؤتمر صحافي

Lebanon 24
19-01-2021 | 06:16
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تراجع واضح في تصريحات تيار سياسي وتنصّل من مضمون مؤتمر صحافي كاد يطيح بكل مساعي استحقاق وطني أساسي، بحسب "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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