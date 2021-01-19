لبنان

غياب تام لملف مالي اقتصادي بتداعيات كارثية.. قد يؤدي الى انهيار اجتماعي

Lebanon 24
19-01-2021 | 06:25
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غياب تام لملف مالي اقتصادي بتداعيات كارثية على الشعب اللبناني ما قد يؤدي الى انهيار اجتماعي اذا لم يعاد الى الواجهة من جديد، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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