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لبنان
غياب تام لملف مالي اقتصادي بتداعيات كارثية.. قد يؤدي الى انهيار اجتماعي
Lebanon 24
19-01-2021
|
06:25
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غياب تام لملف مالي اقتصادي بتداعيات كارثية على الشعب اللبناني ما قد يؤدي الى انهيار اجتماعي اذا لم يعاد الى الواجهة من جديد، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية".
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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