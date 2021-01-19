غياب تام لملف مالي اقتصادي بتداعيات كارثية.. قد يؤدي الى انهيار اجتماعي

غياب تام لملف مالي اقتصادي بتداعيات كارثية على الشعب اللبناني ما قد يؤدي الى انهيار اجتماعي اذا لم يعاد الى الواجهة من جديد، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية".