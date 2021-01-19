لبنان

موقف حاد برز عمدا

Lebanon 24
19-01-2021 | 06:59
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رجح مسؤول رسمي سابق أن يكون مرجع رئاسي قد تعمّد إبراز موقف حاد له حيال قطب سياسي، بحسب "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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