العاصفة مستمرة.. ماذا عن حال الطرقات الجبلية؟

أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية حاليا كالآتي:

عيناتا - الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.

كفرذبيان - حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة.

جرد مربين - الهرمل مقطوعة.

العاقورة - حدث بعلبك مقطوعة.

معاصر الشوف - كفريا سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي.

طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات.

طريق ترشيش - زحلة سالكة حاليا.

ويستمر الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي البارد والماطر والمتمركز فوق البحر الأسود حتى مساء يوم الأربعاء، حيث ينحسر تدريجيا بينما يبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة للأيام التالية