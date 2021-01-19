112 تضبط تنقلات خبراء السير في زمن الكورونا

هم جنود مجهولون، دائماً " عا السمع 24/24" في زمن الكورونا وقبلها وبعدها. خبراء السير في لبنان الذين شملهم أخيراً تعديل وتوضيح بعض ما جاء في القرار الملحق و المرفق بالموافقة الإستثنائية تاريخ 5/1/2021 والمتعلق بإجراءات الإغلاق الكامل يعملون ليلا ونهارا بالتنسيق مع المديرية العامة في قوى الامن الداخلي التي نشرت على حسابها عبر التويتر تغريدة أشارت فيها الى أنه "يسمح لخبراء السير التنقل بسياراتهم كل أيام الأسبوع الى أماكن وقوع حوادث السير لإتمام وظائفهم بعد إبلاغ غرفة العمليات على رقم الطوارىء 112".

هذه التغريدة أتت رداً على تغريدة نشرها نقيب خبراء حوداث السير في لبنان فؤاد فهد الذي كتب مناشداً :"نرجو من أصحاب الشأن المعنيين إعفاء خبراء السير من قرار حظر التجول، ليس حباً بالتنقل والتعرض للوباء ، بل خدمة للمصلحة العامة ولضمان حقوق المتصادمين كما شركات التأمين."

بدورها قوى الامن الداخلي، عادت وردت على النقابة شاكرة إياها "على التواصل مع الإشارة الى ان استثناء خبراء السير و والآليات الرافعات المختصة هو فقط عند الاستدعاء الى حادث سير."



في الحديث عن المصلحة العامة وآلية عمل الخبراء في زمن الكورونا ، يشير الخبير المحلّف لدى المحاكم في حوادث السير والميكانيك جورج مقبل الى أنه على "المؤمَّن الا يغفل الشروط العامة الواردة في بوليصة التأمين التي يوقعها لأن معظمها يتضمن بنداً يُعفي شركة التأمين من تغطية نفقات الحوادث في حال مخالفة قوانين البلاد ومن بينها التعئبة العامة، وبالتالي فإن مخالفة قانون السير هي غير مغطاة وتوضع في خانة الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل المؤمَّن الذي عليه تحمل التكاليف بأكملها وليس شركة التأمين. في الحديث عن المصلحة العامة وآلية عمل الخبراء في زمن الكورونا ، يشير الخبير المحلّف لدى المحاكم في حوادث السير والميكانيك جورج مقبل الى أنه على "المؤمَّن الا يغفل الشروط العامة الواردة في بوليصة التأمين التي يوقعها لأن معظمها يتضمن بنداً يُعفي شركة التأمين من تغطية نفقات الحوادث في حال مخالفة قوانين البلاد ومن بينها التعئبة العامة، وبالتالي فإن مخالفة قانون السير هي غير مغطاة وتوضع في خانة الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل المؤمَّن الذي عليه تحمل التكاليف بأكملها وليس شركة التأمين.

" عند وقوع حادث ما، يقول مقبل، ويتم الإتصال بي لمعاينته من قبل أحد المتصادمين، أخابر على الفور غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي على الرقم 112 لتبليغها عن وجوب الإنتقال الى مكان الحادث، فيتم إعطاء ما يشبه الموافقة الشفهية من خلال هذا الإتصال."

التعاون والتنسيق بين خبراء النقابة أنفسهم قائمان منذ ما قبل الكورونا بحيث يتواصل الخبراء مع بعضهم البعض لتسهيل أعمالهم وتسيير أمور المتصادمين

"اذا هاتفني أحد الأشخاص عند وقوع حادث وكنتُ في موقع جغرافي بعيد نسبياً عن مكان وقوعه، أعمد فوراً الى الإتصال بأحد الزملاء الأقرب الى المكان المشار اليه وذلك للتوجه اليه ومعاينة الحادث، وهذه الآلية باتت أكثر رواجاً وشيوعاً في الوقت الراهن مع استفحال تفشي جائحة الكورونا المستجدة و تطبيق إجراءات التعبئة العامة ومن بعدها الإقفال العام، على ما يقول الخبير مقبل.

حوادث السير قد تحصل على مدار الساعة وفي كل الأيام سواء في ظل التعبئة العامة أو خارجها، ولخبير السير الذي أقسم اليمين القانونية أمام القضاء اللبناني دور محوري في الحفاظ على حقوق كل الأطراف، إذ إن لتقريره ،من الناحية المادية، أولوية تحديد المسؤوليات والفصل في النزاعات والخلافات والمخالفات ، من هنا فإن شعار النقابة على يتصدر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "stay save, stay at home" يشكل نصيحة ثمينة عابرة للنقابات كل النقابات ولكل المجتمعات.



