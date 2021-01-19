لبنان

الأبيض يحذر من الخسائر المكلفة.. هذا ما قاله عن تمديد فترة الإغلاق

Lebanon 24
19-01-2021 | 08:54
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أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض إلى المعايير التي ستقرر ما إذا كان يجب تمديد مدة الإغلاق العام، لافتاً إلى أن العديد من خبراء الصحة سيدرسون عن كثب أرقام كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة العامة، ويستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء. في الوقت الحالي، من الواضح أن الارقام لا تسير في الاتجاه الصحيح.

 

وغرد الأبيض عبر تويتر قائلاً: "لا يمكن أن يجري تخفيف لاجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع. ارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لاعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة. هذا هو حالنا حاليا".

 

وأضاف: مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات كورونا، مذكرا بجميع القرارات الخاطئة التي اتخذت في كانون الاول، فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار. سيتصف هذا بالحكمة، لا سيما بالنظر إلى الأزمة الحالية في أسرة المستشفيات".

 

وتابع:" قريباً، ستُثار مرة أخرى الحجج المتعلقة بالآثار الوخيمة للإغلاق على قطاعات الاعمال ومداخيل الأسر. هذه مخاوف حقيقية وتستحق المعالجة. ومع ذلك، من المهم وضع الحلول بشكل مدروس بدقة. خلاف ذلك، سوف تكون الخسائر مكلفة للغاية".

 

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