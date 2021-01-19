انزلاق جزء من جبل في بلدة النورا - عكار (صورة)

نتيجة الأمطار والعواصف تعرض جزء من جبل على طريق عام بلدة النورا - عكار لانزلاق ما ادى لسقوط الحجارة على احد مساريّ الطريق العام، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.