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لبنان
انزلاق جزء من جبل في بلدة النورا - عكار (صورة)
Lebanon 24
19-01-2021
|
09:53
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نتيجة الأمطار والعواصف تعرض جزء من جبل على طريق عام بلدة النورا - عكار لانزلاق ما ادى لسقوط الحجارة على احد مساريّ الطريق العام، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
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النورا
عكار
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