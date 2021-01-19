"من اجل جبران"





تتحدث اوساط سياسية قريبة من "بيت الوسط" أن الاجواء التي تنقل عن قيادة تيار "المستقبل" تشير الى وجود اعتقاد لديها ان كل ما يقوم به الرئيس ميشال عون من عرقلة يهدف حصرا بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى تحسين شروط ووضعية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لمرحلة ما بعد رئاسة عون.