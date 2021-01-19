عبد الصمد في "يوم الاعتدال الحكومي": ما بعرف مين المستفيد من التعطيل

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في "يوم الاعتدال الحكومي" عبر حسابها على "تويتر: "بـ 21 آذار بيتساوى الليل والنهار، واليوم 19 ك2 بيتساوى نهار حكومة قائمة (182 يوم) مع "ليل" حكومة تصريف أعمال (182 يوم) ما بعرف مين المستفيد من هالتعطيل، بس المتضرر معروف: المواطن اللي ناطر حقوقه ومنها العدالة، والمسؤول اللي عندو ضمير ووطنية وجايي يعمل إصلاح!".