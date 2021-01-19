لبنان

ستحدث فرقا بعمل أفواج الحدود البرية.. مركبات دورية مدرعة هبة بريطانية إلى الجيش

Lebanon 24
19-01-2021 | 10:43
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أعلنت سفارة بريطانيا في بيان أن "سفينة ستبحر اليوم من الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة متجهة إلى لبنان مع مئة مركبة دورية مدرعة (Land Rover RWMIK) هبة من الحكومة البريطانية إلى الجيش اللبناني".

 

وأضاف البيان: "ستعزز هذه المركبات الدورية المدرعة، وقيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني، الاستقرار على الحدود اللبنانية مع سوريا وستساعد الجيش اللبناني على التصدي للإرهابيين والمهربين في محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل البلاد".

 

وتابع: "بدعم من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، شهدنا انتشار أربعة أفواج حدودية وبناء أكثر من 75 برجا حدوديا وتوفير 350 لاند روفر وتدريب أكثر من 11000 عنصر لمواجهة محاولات المتطرفين والمهربين من الدخول خلسة من سوريا إلى لبنان".

 

وقال القائم بالأعمال البريطاني في لبنان الدكتور مارتن لنغدن: "يسعدني مساهمة المملكة المتحدة في هذه الهبة، إذ ستحدث هذه المركبات فرقا حقيقيا في عمل أفواج الحدود البرية التي تبذل جهودا لضمان حياة أكثر أمانا للمجتمعات كافة في لبنان. كما يعتبر ذلك مثالا عمليا رائعا للصداقة والتعاون بين القوات المسلحة لبلدينا، والتزام المملكة المتحدة الحقيقي بلبنان قوي ومستقر".

 

 

 

 

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