بعد محاصرة منزل أهله لساعتين.. الجيش يلقي القبض على المطلوب علي أمهز

قامت قوة من الجيش اللبناني عند الساعة الثالثة فجرا بمداهمة منزل أهل المطلوب علي أمهز في بلدة نبحا الذي قام بقتل شخص من آل حمية وآخر من آل مشيك في حي السلم من شهر تقريبا، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".وقد حصل اطلاق نار متبادل حيث تمت محاصرة المنزل لمدة ساعتين ونصف تقريباً، ليتم بعدها إلقاء القبض على المطلوب.