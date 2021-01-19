أرسلان: لا حل جذريا إلا بالذهاب إلى الدولة المدنية وإلا سنبقى نتخبط في مستنقع الفساد

غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مع الأسف الشديد ومن مهزلة المهازل بأن البعض في هذا البلد لا يزالون مصرين على تعمية الواقع عن الناس، واقع هذا النظام القائم على الفساد والمفسدين عبر حماية الانقسامات الطائفية المذهبية العنصرية البغيضة".وأضاف "لا حل جذريا إلا بالذهاب إلى الدولة المدنية ليتساوى اللبنانيون في الحقوق والواجبات، وإلا سنبقى نتخبط في مستنقع الفساد والافساد وسرقة ونهب المال العام من دون أن يرف جفن لأحد".وختم "المسألة ليست مسألة تأليف حكومة أو انتخابات، بل هي مسألة جوهرية في تركيبة النظام وعقمه في إمكان إحداث أي تطور في المجتمع ككل أو في الدولة بكل مكوناتها".