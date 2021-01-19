بعد تلويث مجرى النهر بروث البقر.. شكوى من "مصلحة الليطاني"

بعد رصد تلويث مجرى نهر الليطاني في زحلة من خلال روث البقر المدعوم، تقدّمت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" بشكوى الى النيابة العامة التمييزية لملاحقة المدعو "ع. م." بجرائم التعدي على البيئة والمياه والأملاك العامة وهدر الأموال العامة، وكذلك أحالت المصلحة كتابها إلى وزارتي الزراعة والاقتصاد، وطلبت ربط أي استفادة للتاجر المذكور من أموال الدعم بتسوية وضعه البيئي.

كما أسفت المصلحة أن "يتمكن الملوثون بعد التعدي على نهر الليطاني، من التعدي على ودائع اللبنانيين".

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