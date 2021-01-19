القاضي سهيل عبود يؤجّل انتخابات قاضيين متقاعدين بسبب الظروف الاستثنائية

نظرا للظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة "كورونا"، وانسجاما مع القرار المتعلق لاعلان الاغلاق الكامل الصادر بتاريخ 11-1-2021، وعطفا على التعميم الصادر بتاريخ 13-1-2021، قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تأجيل انتخابات قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي كامت مقررة في 23-1-2021 الى موعد يحدد لاحقا.