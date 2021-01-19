لبنان

حركة سياسية جديدة لـ "القوات".. هل تنجح حيث فشل الحراك؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-01-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-785641-637466529308032823.jpeg
Doc-P-785641-637466529308032823.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في ظل التصعيد السياسي والاعلامي الذي بدأت به "القوات اللبنانية" قبل عدة اشهر في مواجهة "حزب الله" بشكل اساسي ورئيس الجمهورية ميشال عون من خلفه، يبدو انها تعمل بالتوازي على مسار مختلف.
تستفيد "القوات" من العوامل الشعبية والاجتماعية والسياسية التي تصب في مصلحتها منذ ١٧ تشرين ٢٠١٩ حتى اليوم، وهي التي اتقنت التعامل مع كل ما جرى، وها هي تستمر بشكل واضح في الكسب الشعبي من خلال المواجهة السياسية.
لكن في المقابل بدأت "القوات" تعمل على فكرة التواصل مع الاطراف سياسياً من اجل الوصول الى انتخابات نيابية مبكرة، على قاعدة ان فوزها اليوم بات محسوماً ومن يعلم كيف تسير الامور في المرحلة المقبلة؟
ترغب "القوات" في الضغط على العهد وعلى حلفائه من اجل الاقرار بضرورة حصول انتخابات مبكرة. فالوضع السياسي وصل الى مرحلة اللاحل، اي انه لا مجال للأتفاق على حكومة، وهناك من يتمسك بالطائف وهناك من يطالب بتطييره وهكذا...
من هنا، ترى "القوات" ان الانتخابات المبكرة قد تحظى بتأييد شعبي كبير في هذه المرحلة لانها ستكون بمثابة خطوة انقاذية لم تستطع القوى السياسية القيام بها الى الآن، وها هو الوضع الاقتصادي لا يزال يتدهور.
ووفق مصادر مطلعة فقد بدأت "القوات" خطوات تحضيرية للتواصل مع كل حلفائها التقليديين، "المستقبل"، "الكتائب"، "الاشتراكي"، في حين لم يحسم بعد ما اذا كان التواصل سيطال الخصوم.
واشارت المصادر الى ان خطوة "القوات"  قد تجد عائقا امام تيار "المستقبل"، اذ ان الرئيس سعد الحريري قد لا يكون راغبا بحصول انتخابات نيابية قبل ان يعود الى السرايا للملمة وضعه الشعبي.
في كل الاحوال يبدو ان معراب تخطط بشكل جيد لادارة المرحلة الحالية بهدف الكسب في الشارع وفي السياسة

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:50 | 2021-01-19
14:40 | 2021-01-19
14:38 | 2021-01-19
14:34 | 2021-01-19
14:17 | 2021-01-19
14:14 | 2021-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website